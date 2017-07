Cyclisme - People

Un sportif dans la série "Plus belle la vie"

Le champion cycliste de 38 ans Thomas Voeckler coure actuellement son dernier Tour de France avant de prendre sa retraite.



Il a été invité à l'occasion du prochain passage du Tour de France à Marseille à jouer dans la série incontournable de France 3 Plus belle la vie. Pour sa première apparition sur le petit écran, le coureur jouera son propre rôle et donnera des conseils au capitaine Castelli, jusqu'au 21 juillet.



Fan de la série avec sa femme et ses enfants, il n'a pas hésité une seconde à dire oui à la proposition de la production.



Vu les audiences de la série il est certain que le cyclisme et le Tour de France profiteront de cette médiatisation!