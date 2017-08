Bryan Alaphilippe brille au Portugal

Le Français Bryan Alaphilippe (Armée de Terre) s'est adjugé lundi au sprint la troisième étape du Tour du Portugal, longue de 162,7 km entre Figueira de Castelo Rodrigo et Bragança (nord), à l'issue de laquelle l'Espagnol Raul Alarcon (W52-FC Porto) a conservé son maillot jaune. Alaphilippe, 21 ans et petit frère de Julian, l'a emporté devant le Letton Krists Neilands et le Portugais Daniel Mestre. Les coureurs partiront mardi de Macedo de Cavaleiros dans le nord pour une

4e étape longue de 152,7 km jusqu'à Mondim de Basto.