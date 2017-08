Alarcon reste en jaune

Le Portugais Amaro Antunes (W52-FC Porto) a remporté lundi la 9e et avant-dernière étape du Tour du Portugal au terme des 184,1 km entre Lousa et Guarda, l'Espagnol Raul Alarcon a conservé son maillot jaune de leader du général.



Le coureur portugais de 26 ans s'est imposé devant son coéquipier Raul Alarcon et le Letton Krist Neilands.