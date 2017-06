Van Avermaet remporte le Tour du Luxembourg

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a remporté le Tour du Luxembourg après la 4e et dernière étape au terme de laquelle il s'est imposé en puncheur devant le Luxembourgeois Alex Kirsch et le Belge Xandro Meurisse, dimanche à Luxembourg. Au général, Greg Van Avermaet devance Xandro Meurisse (à 29 sec) et le Français Anthony Perez (à 36 sec).