Richie Porte s'impose en solitaire

L'Australien Richie Porte (BMC) endosse le maillot de leader du Tour Down Under, après son succès en solitaire, au sommet de la côte de Paracombe. Le Tasmanien a fini par faire lâcher prise à l'Espagnol Gorka Izaguirre (Movistar), qui a tenté d'accrocher sa roue lors de son attaque. Porte devance à l'arrivée l'Espagnol et le Colombien Esteban Chaves (Orica) de 16 secondes. Il a pris l'habitude d'empocher une victoire à chaque édition depuis 2014. Mais cette année, Richie Porte n'a pas attendu la cinquième étape pour gagner sur le Tour Down Under.



La première place au général passe ainsi d'un Australien à un autre, après la victoire de Caleb Ewan (Orica), lors de la première étape. L'Australien, qui doit fêter ses 32 ans le 30 janvier prochain, espère remporter ce Tour qui lui échappe depuis deux ans. En effet, il a terminé deux fois deuxième, aux deux dernières éditions.