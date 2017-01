Richie Porte leader à la veille de l'arrivée

L'Australien Richie Porte (BMC) a remporté samedi la 5e étape du Tour Down Under courue sur 151 km entre McLaren Vale et Willunga, confortant sa place de leader du classement général.



Porte a lancé son attaque à 2 kilomètres de l'arrivée de cette étape reine du Tour Down Under qu'il remporte pour la 4e fois de suite en reléguant son compatriote Nathan Haas (Dimension Data), 2e, à 20 secondes.



Au général, il compte désormais 48 secondes d'avance sur le Colombien Esteban Chaves (Orica) avant l'ultime étape prévue dimanche sur 90 km dans les rues d'Adelaïde.