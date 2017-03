Sécurité renforcée pour le Tour des Flandres

Dimanche se déroule le 101ème Tour des Flandres. A cette occasion, la direction de la course a indiqué que la sécurité sera renforcée sur l'ensemble du parcours.

Ce week-end, un dispositif exceptionnel pour le Tour des Flandres va être mis en place. En effet, selon la sécurité du tour, des blocs de bétons vont être installés dans 17 secteurs, de nombreuses fouilles, contrôles et renforcements des forces de l'ordres sont annoncées. L'objectif de ce dispositif, éviter une possible attaque à la voiture-bélier pour parer d'éventuelles menaces. Les drones seront également interdits et 600 policiers sont attendus.





Le tifo géant pour Boonen





A l'occasion de son dernière tour, le Belge Tom Boonen aura le droit à un tifo géant de 250 mètres carrés crée par les employés de la société flamande Umlin. Près de 450 personnes seront à pied d'oeuvre pour animer ce clin d'oeil d'adieux.



GZ