Sagan "ne comprend pas" sa chute

Peter Sagan, qui s'est retrouvé à terre à 17 kilomètres de l'arrivée du Tour des Flandres alors qu'il tentait de revenir sur le Belge Philippe Gilbert, futur vainqueur, affirmait dimanche "ne pas comprendre" les raisons de sa chute. "Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, a-t-il affirmé dès la ligne franchie, en 27e position. Je ne sais pas si c'est de ma faute ou pas".



Dans la 3e et dernière ascension du Vieux Quaremont, Sagan est tombé en entraînant au sol les Belges Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, alors qu'ils étaient en train de pourchasser Gilbert, seul en tête. Le champion du monde tient à se dédouaner: "Je ne pense pas que c'est de ma faute. Je me suis senti retenu par l'arrière, par un vêtement peut-être". Les images de télévision semblent pourtant indiquer que le vainqueur sortant du "Ronde" tombe sans cause extérieure en heurtant le pied d'une barrière. "Le destin voulait autre chose qu'une victoire de ma part ce dimanche", a-t-il conclu.



Gilbert répond présent au Tour des Flandres