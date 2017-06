Tour de Suisse : Sagan l'emporte

Le Slovaque Peter Sagan (Bora) a remporté mercredi à Cevio la 5e étape du Tour de Suisse, signant le 14e succès d'étape sur l'épreuve. Sagan a remporté au sprint l'étape la plus longue de la course (222 km) devant le Suisse Michael Albasini (Orica) et l'Italien Matteo Trentin (Quick-Step).