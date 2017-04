Yates fait coup double

Le Britannique Simon Yates (Orica) a fait coup double samedi à Leysin, en remportant la 4e étape du Tour de Romandie et en s'emparant par la même occasion du maillot jaune à la veille du contre-la-montre final à Lausanne.

Le grimpeur s'est extrait du peloton pour revenir sur les fuyards à 5 km de l'arrivée avant d'être rejoint par l'Australien Richie Porte (BMC) qu'il a devancé au sprint, bénéficiant au passage de 10 secondes de bonifications. L'Italien Fabio Felline a terminé à moins d'une minute de Yates mais a dû céder la tunique jaune qu'il portait depuis sa victoire mardi dans le prologue. Désormais 4e au classement général, Felline compte 44 secondes de retard sur Yates et 15 sur Porte.



La victoire finale se jouera dimanche sur un ultime contre-la-montre exigeant de 17 km dans les rues pentues de Lausanne. Excellent sur l'exercice solitaire, Porte semble le mieux placé pour s'imposer dimanche. Il compte 19 secondes de retard sur Yates, moins à l'aise dans le contre-la-montre, et dispose de près de 40 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic (Lotto-NL), l'Espagnol Ion Izagirre (Bahrain) et le Luxembourgeois Bob Jungels (Quick-Step), bon rouleur.



La surprise est venue du Britannique Chris Froome, venu préparer le Tour de France, mais qui a été lâché très tôt dans la dernière montée de 4 km vers Leysin pour finir avec 1 minute 15 de retard.



Classement général

1. Simon Yates (GBR, Orica), 16 h 50 min 35 sec

2. Richie Porte (AUS, BMC) à 0:19

3. Emanuel Buchmann (GER, Bora) à 0:38

4. Fabio Felline (ITA, Trek) à 0:44

5. Jesus Herrada (ESP, Movistar) à 0:52

6. Primoz Roglic (SLO, Lotto-NL) 0:53

7. Ion Izagirre (ESP, Bahrain) 0:56

8. Bob Jungels (LUX, Quick-Step) 0:56

9. Diego Ulissi (ITA, UAE) à 0:58

10. Damien Hawson (AUS, Orica) à 0:59