Porte s'impose à la fin

L'Australien Richie Porte (BMC) a remporté dimanche le Tour de Romandie à l'issue d'un ultime contre-la-montre à Lausanne dominé par le Slovène Primoz Roglic (Lotto-NL).

En jaune grâce à sa victoire samedi à Leysin, Simon Yates (Orica) qui ne comptait que 19 secondes d'avance sur Richie Porte, a perdu 48 secondes sur le vainqueur du jour, Primoz Roglic et rétrogradé au 2e rang au classement général. Sur un parcours très exigeant de 17,8 km, Porte, ex-champion d'Australie du contre-la-montre, a creusé l'écart dans la première partie montante avant de signer le 2e temps à l'arrivée à Vidy, sur les rives du Lac Léman.



Roglic a signé le meilleur temps en moins de 25 minutes, devant Porte (+8 secondes) et son coéquipier Van Garderen (+34 sec).



Porte, 32 ans, est le deuxième Australien à s'imposer dans l'épreuve après Cadel Evans (en 2006 et 2011). Il devance finalement au classement général Roglic et Simon Yates. Chris Froome (Sky), venu pour préparer le Tour de France, n'a terminé qu'au 18e rang final. Il a signé dimanche le 9e temps à 46 secondes.