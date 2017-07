Tour gagné pour Froome, Bardet sur le podium

En se classant 3e du contre-la-montre de Marseille remporté par Maciej Bodnar, Chris Froome est assuré de remporter le Tour de France pour la quatrième fois. Romain Bardet sera sur le podium comme l'an dernier, mais cette fois à la troisième place qu'il préserve pour une petite seconde sur Mikel Landa. C'est Rigoberto Uran qui sera le dauphin de Froome cette année.

Rappelons que cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France était un contre-la-montre individuel de 22,5 km à Marseille avec départ et arrivée à l'Orange Vélodrome. Chris Froome, maillot jaune sur le dos, avait les cartes en main pour définitivement remporter l'édition 2017 de la Grande Boucle. Il n'a pas manqué le coche. Il prend la troisième place de cette étape derrière deux Polonais, Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) et son coéquipier de la Sky Michal Kwiatkowski. Romain Bardet s'est arraché dans le final pour assurer sa troisième place sur le podium, qui était menacée par l'autre homme fort de la Sky, l'Espagnol Mikel Landa, lequel échoue au pied du podium final de ce Tour 2017.



