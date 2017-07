Primoz Roglic remporte la 17e étape

Magnifique victoire du Slovène Primoz Roglic ce mercredi après-midi lors de la 17e étape du Tour de France. Le Slovène remporte sa première course sur la Grande Boucle. Le grand perdant du jour est italien et se nomme Fabio Aru.

Très belle étape encore en ce mercredi après-midi sur les routes du Tour entre La Mure et Serre-Chevalier. Une étape qui a fait des dégâts notamment avec l'abandon de Thibault Pinot en début de course. Le plus fort aujourd'hui était Slovène en la personne de Primoz Roglic qui a bien résisté au groupe maillot jaune.



A 27 ans, Roglic s'est montré très impressionnant et s'impose avec 1 min 15 d'avance sur ses poursuivants. Pour la seconde place, tout s'est joué sur un très gros sprint entre Romain Bardet, Rigoberto Uran, Chris Froome et même Dan Martin.



Le grand perdant se nomme Fabio Aru qui s'est fait lâcher par les leaders à cause de son manque de coéquipiers et réalise une très mauvaise opération en glissant à la quatrième place. Côté Français, Romain Bardet reste troisième et se fait doubler par le Colombien Rigoberto Uran au classement général.



Christopher Froome toujours leader devant le duo Bardet-Uran avec 27 secondes d'avance. L'étape de demain sera la dernière en montagne et pourrait décider du grand vainqueur de l'édition 2017.