Peter Sagan remporte la troisième étape du Tour de France

Victoire de Peter Sagan aujourd'hui sur la troisième étape du Tour de France entre Verviers et Longwy. Il devance Michael Matthews sur un sprint qu'il aura maîtriser de bout en bout.

Cette étape a fait beaucoup de mal notamment au niveau des organismes avec de nombreux coureurs lâchés dans les derniers kilomètres. Une journée qui a vu le jeune Lilian Calmejane être élu combattif du jour grâce à son échappé à 30 km de l'arrivée. Finalement c'est bel et bien le Slovaque qui remporte cette étape longue de 212 km.





⚡️ @petosagan en costaud / the @petosagan show ⚡️#TDF2017 pic.twitter.com/LkqcgeZLgW

Nouveau classement général, @chrisfroome 2e, @GeraintThomas86 toujours en jaune / New GC, Froome 2nd, G. Thomas still in yellow!#TDF2017 pic.twitter.com/KEC4prXE96