Matthews s'impose, Froome reprend le jaune

L'Australien Michael Matthews (Sunweb) a remporté la 1ee étape du Tour de France entre Blagnac - Rodez. Le peloton est arrivé dans la foulée, mais non groupé, ce qui profite à Chris Froome. L'Anglais reprend le maillot jaune à Fabio Aru, coincé dans le trafic.

Le Britannique Chris Froome a repris le maillot jaune du Tour de France, samedi, au terme de la 14e étape gagnée par l'Australien Michael Matthews (Sunweb) en haut de la côte de Rodez. Froome a mis à profit le retard du champion d'Italie Fabio Aru, mal placé au pied de la rampe finale, pour reprendre les commandes du Tour après une parenthèse de deux jours. Aru, très esseulé après les malheurs qui ont accablé son équipe Astana (abandons de Cataldo et Fuglsang), a lâché 25 secondes dans la montée d'arrivée, une côte de 570 mètres à 9,6 %. Au contraire de Froome, très bien entouré par son équipe Sky. Au classement général provisoire, Froome précède désormais Aru de 19 secondes.



Des prétendants au podium, l'Irlandais Dan Martin et le Colombien Rigoberto Uran ont terminé dans le sillage de Froome. Le Français Romain Bardet, 11e de l'étape, a cédé 4 secondes mais a gardé sa troisième place au classement, à 23 secondes du maillot jaune.



Dans cette étape-type de transition sous la chaleur au long des 181,5 kilomètres, l'échappée a réuni cinq coureurs (Voeckler, De Gendt, Roosen, Bouet puis Hollenstein) dès les premiers kilomètres. Mais le peloton, contrôlé principalement par deux équipes (Sunweb, BMC), a tenu le groupe sous contrôle, à moins de trois minutes. Le Belge Thomas De Gendt, déjà à l'avant dans une étape comparable en 2015, a distancé un par un ses compagnons sur les routes montantes de l'Aveyron pour se retrouver seul en tête à 32 kilomètres de l'arrivée. Le vainqueur de l'étape du Ventoux l'an passé a défendu d'arrache-pied son avance jusqu'à la jonction aux 13 kilomètres. Dans le sprint jugé après une rampe de 570 mètres à 9,6 %, le Belge Philippe Gilbert a forcé l'allure mais a été débordé par Van Avermaet, vainqueur sur le même site en 2015. Mais, cette fois, le Belge a été devancé par Matthews, qui s'est imposé pour la deuxième fois sur le Tour. L'an passé, l'Australien avait gagné l'étape de Revel devant le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan.



Matthews a apporté à l'équipe Sunweb son deuxième succès en deux jours, au lendemain de la victoire de Warren Barguil à Foix.



Dimanche, la 15e étape traverse le plateau de l'Aubrac après le départ de Laissac-Séverac l'Eglise pour rejoindre Le Puy-en-Velay. Le parcours de 189,5 kilomètres, accidenté, découvre un col inédit, Peyra Taillade (1re catégorie), à l'approche des 30 derniers kilomètres.

Tweets by LeTour