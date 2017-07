Marcel Kittel s'impose sur la 7e étape du Tour de France

Nouvelle victoire pour Marcel Kittel au terme de la 7e étape du Tour de France entre Troyes et Nuits-Saint-Georges. Une étape qui s'est terminée au sprint et à la photo-finish.

Gros gros finish pour la 7e étape du Tour de France ce vendredi entre Troyes et Nuits-Saint-Georges et à ce petit jeu-là, le plus malin était Allemand en l'occurence Marcel Kittel. Le coureur de la Quick Step a dû être départagé sur la photo-finish avec le Norvégien Edvald Boasson Hagen. Quelques 100e de secondes entre les deux hommes et une étape historique, car c'est la première fois qu'une arrivée se finissait à Nuits-Saint-Georges. Kittel remporte donc sa troisième victoire sur le Tour après Liège et hier Troyes. Côté leader, c'est toujours Christopher Froome qui conserve le maillot jaune.





Sprint extrêmement serré, @marcelkittel remporte sa 3e victoire cette année ! / What a sprint, Kittel takes his 3rd win! #TDF2017 pic.twitter.com/Me5DDD37Mf — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2017









Le top 10 de l'étape / Top 10 of the stage #TDF2017 pic.twitter.com/I9TWEhNSAv — Le Tour de France (@LeTour) 7 juillet 2017