Le Tour invite Cofidis, Direct Energie et Fortuneo

Trois équipes françaises de 2e division, Cofidis, Direct Energie et Fortuneo, et une belge, Wanty, ont été invitées par les organisateurs du Tour de France pour la prochaine édition qui débutera le 1er juillet à Dusseldorf, en Allemagne. Le peloton de la Grande Boucle comprendra 22 équipes puisque les 18 de première division (WorldTour) sont qualifiées d'office.



Cofidis est axée sur son sprinteur français Nacer Bouhanni, qui visera un premier succès d'étape dans le Tour. Direct Energie mise sur un autre sprinteur français, Bryan Coquard, avec à son côté le vétéran Thomas Voeckler, en lice pour la dernière fois. L'an passé, Cofidis, Direct Energie et Fortuneo faisaient partie des 4 formations invitées avec l'allemande Bora, passée depuis en 1re division.



Les équipes participantes au Tour de France 2017

UCI Worl Teams

AG2R La Mondiale (Fra)

Astana Pro Team (Kaz)

Bahrain - Merida (Brn)

BMC Racing Team (USA)

Bora – Hansgrohe (All)

Cannondale Drapac Professional Cycling Team (USA)

FDJ (Fra)

Lotto Soudal (Bel)

Movistar Team (Esp)

Orica - Scott (Aus)

Quick-Step Floors (Bel)

Team Dimension Data (Afs)

Team Katusha - Alpecin (Sui)

Team Lotto NL - Jumbo (P-B)

Team Sky (GBR)

Team Sunweb (All)

Trek – Segafredo (USA)

UAE Abu Dhabi (UAE)



Equipes invitées

Cofidis, Solutions Crédits (Fra)

Direct Energie (Fra)

Fortuneo - Vital Concept (Fra)

Wanty – Groupe Gobert (Bel)