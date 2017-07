Le résumé vidéo de la première semaine du Tour

Déjà une semaine que les 198 coureurs se sont élancés sur les routes de la Grande Boucle. Et les émotions ont déjà été fortes lors des premières étapes. Si Christopher Froome a déjà mis la main sur le maillot jaune, c’est Fabio Aru qui a frappé le plus grand coup en l’emportant à la Planche des Belles Filles. Côté tricolore, Arnaud Démare et Lilian Calmejane nous ont offert les deux succès tricolores pour le moment de ce Tour 2017. Et la route est loin d'être finie.



Tour de France 2017 : Le Film de la première... par francetvsport