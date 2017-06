Le guide du Tour de France 2017

Et c'est reparti pour un Tour ! Ce samedi s'élancera de Düsseldorf le 104e Tour de France qui comprendra 21 étapes pour une distance de 3 540 kilomètres. Voici le guide !









Les étapes :

1 - Contre la montre individuel - Samedi 1er juillet - Düsseldorf / Düsseldorf - 14 km

2 - Plaine - Dimanche 2 juillet - Düsseldorf / Liège - 203.5 km

3 - Accidentée - Lundi 3 juillet - Verviers / Longwy - 212.5 km

4 - Plaine - Mardi 4 juillet - Mondorf-les-Bains / Vittel - 207.5 km

5 - Accidentée - Mercredi 5 juillet - Vittel / La Planche des Belles Filles - 160.5 km

6 - Plaine - Jeudi 6 juillet - Vesoul / Troyes - 216 km

7 - Plaine - Vendredi 7 juillet Troyes / Nuits-Saint-Georges - 213.5 km

8 - Accidentée - Samedi 8 juillet - Dole / Station des Rousses - 187.5 km

9 - Montagne - Dimanche 9 juillet - Nantua / Chambéry - 181.5 km

- - Repos - Lundi 10 juillet - Dordogne

10 - Plaine - Mardi 11 juillet - Périgueux / Bergerac - 178 km

11 - Plaine - Mercredi 12 juillet - Eymet / Pau - 203.5 km

12 - Montagne - Jeudi 13 juillet - Pau / Peyragudes - 214.5 km

13 - Montagne - Vendredi 14 juillet - Saint-Girons / Foix - 101 km

14 - Accidentée - Samedi 15 juillet - Blagnac / Rodez - 181.5 km

15 - Accidentée - Dimanche 16 juillet - Laissac-Sévérac l'Église / Le Puy-en-Velay - 189.5 km

- - Repos - Lundi 17 juillet - Le Puy-en-Velay

16 - Plaine - Mardi 18 juillet - Le Puy-en-Velay / Romans-sur-Isère - 165 km

17 - Montagne - Mercredi 19 juillet - La Mure / Serre-Chevalier - 183 km

18 - Montagne - Jeudi 20 juillet - Briançon / Izoard - 179.5 km

19 - Plaine - Vendredi 21 juillet - Embrun / Salon-de-Provence - 222.5 km

20 - Contre la montre individuel - Samedi 22 juillet - Marseille / Marseille - 22.5 km

21 - Plaine - Dimanche 23 juillet - Montgeron / Paris Champs-Élysées- 103 km





BONIFICATIONS

Après sept ans d'absence, des bonifications seront à nouveau attribuées aux arrivées de toutes les étapes en ligne. Elles seront respectivement de 10, 6 et 4 secondes pour les trois premiers de chacune de ces étapes.



POINTS

Le maillot vert récompensera le leader du classement par points. Ceux-ci seront distribués à l'arrivée de chaque étape et lors d'un sprint intermédiaire unique dans les étapes en ligne.

Le maillot blanc à pois rouges sera porté par le leader du classement du meilleur grimpeur. Les points seront alloués au passage au sommet de chaque col ou côte et aux trois arrivées en altitude (La Planche des Belles Filles, Peyragudes, Izoard).