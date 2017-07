La 8e étape du Tour en direct : Dole / Les Rousses

Enfin de la montagne ! L'étape du jour traverse les sommets du Jura avec une arrivée en altitude dans la stations des Rousses. Spectacle garanti ! Départ à 12h25.

La 8e étape du Tour, 100 % dans le département du Jura, grimpe samedi sur les reliefs du massif entre Dole, dans la plaine, et Les Rousses, près de la frontière suisse. Les trois ascensions répertoriées sur le parcours très accidenté, correspondent à une difficulté progressive. Le col de la Joux, après une centaine de kilomètres, est classé en troisième catégorie. La côte de Viry (Km 138,5) relève de la catégorie supérieure (2e) et la montée de la Combe de Laisia Les Molunes, après le passage dans la cité des maître-pipiers (Saint-Claude), appartient à la 1re catégorie en raison de ses 11,7 kilomètres à 6,4 %, sur une route pour l'essentiel en forêt. Le sommet, situé à 12 kilomètres de l'arrivée, ouvre le final vallonné jusqu'à Lamoura, l'une des quatre communes de la station des Rousses (6.400 habitants) où le Tour arrive pour la deuxième fois de son histoire.



En 2010, Sylvain Chavanel avait gagné l'étape et endossé le maillot jaune après une longue échappée, le scénario encore prévisible cette année tant le contrôle complet de la course pourrait s'avérer compliqué sur ces routes de moyenne montagne.



Départ de Dole à 12h10 (lancé à 12h25), arrivée aux Rousses vers 17h13 (prévision à 39 km/h de moyenne).