La 7e étape du Tour en direct : Troyes - Nuits-Saint-Georges

Place à la 7e étape du Tour aujourd'hui avec une course longue de 213,5 km entre Troyes et Nuits-Saint-Georges. Les coureurs partiront à 12 h 20 et Christopher portera le maillot jaune, Arnaud Démare le vert.

La renommée mondiale de Nuits-Saint-Georges, conquise grâce à des parcelles de vignes produisant des vins parmi les plus prestigieux de la planète (Romanée-Conti, La Tâche, etc.) s'étend même jusque dans l'espace puisque les astronautes de la mission Apollo XV ont baptisé « Cratère St-Georges » l'un des cratères de la lune, en référence au roman de Jules Verne, De la terre à la lune (1865).



Ce sera bien sur la terre ferme que se jouera l'arrivée de l'étape du jour, propice à une arrivée au sprint, si l'on table sur la volonté affichée depuis le début du Tour par de nombreuses équipes de favoriser une explication massive à l'arrivée. Quick Step et FDJ ont respectivement conquis deux et un bouquets avec Marcel Kittel et Arnaud Démare, mais leur soif de victoire n'est absolument pas rassasiée, d'autant plus que la bataille pour le maillot vert se joue en bonne partie sur ces étapes récompensant le vainqueur de 50 points.



Les perspectives victorieuses des coureurs qui choisiront de tenter l'échappée sont donc maigres, particulièrement si les Katusha de Kristoff, les Bahrain-Merida de Colbrelli et les Cofidis de Bouhanni s'investissent aussi dans la poursuite. Mais ils peuvent s'accrocher à l'espoir d'une désorganisation du peloton dans la boucle finale d'une cinquantaine de kilomètres qui fait visiter à la course le vignoble bourguignon. Qui aurait pu croire au temps de Jules Verne qu'on marcherait sur la lune ?



