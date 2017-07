La 6e étape du Tour en direct : Vesoul - Troyes

Suite du Tour de France ce jeudi avec la 6e étape, longue de 216 km. Les coureurs partiront de Vesoul et termineront leur journée dans la ville de Troyes.

Tout a déjà changé dans le petit monde du sprint ! Les prémices de ce bouleversement étaient déjà observées depuis longtemps, mais une porte a réellement été ouverte mardi dernier à Vittel, avec la première victoire française au sprint sur le Tour de France depuis celle de Jimmy Casper en 2006.



Arnaud Démare n'est pas devenu ce soir-là le nouvel homme fort de la planète sprint, mais il est certain que son statut a changé. Le Français n'est plus seulement le vainqueur surprise de l'édition 2016 de Milan-San Remo il est le maillot vert du Tour de France, au terme d'une première séquence sur laquelle il s'est montré irréprochable, de Liège à Vittel mais aussi à Longwy avec une 6e place sur un terrain où il était moins attendu.



En pleine confiance, le champion de France aborde avec appétit l'étape de Troyes, d'autant plus que la conquête du classement par points est relancée par l'exclusion de Peter Sagan. Démare le domine pour l'instant avec 127 points, mais ses deux poursuivants restent tout à fait dans le jeu, Kittel avec 87 points et Matthews avec 73 points.



Les trois équipes en question devraient se charger de régler le sort des échappés qui tenteront leur chance sur la route de Troyes. Mais les Greipel, Kristoff ou encore Bouhanni n'ont pas dit leur dernier mot !



- By Tour de France -