La 5e étape du Tour en direct : Vittel - La Planche des Belles Filles

Place à la 5e étape du Tour de France ce mercredi. Au programme une étape de 160, 5 km entre Vittel et la Planche des Belles Filles. Pour le moment, c'est toujours Geraint Thomas qui est en tête. Une journée sans Mark Cavendish qui a du abandonner suite à son accrochage hier avec Peter Sagan. Justement le Slovaque ne sera pas de la partie également car il a été disqualifié.

C'est déjà un bout d'histoire qui s'est écrit depuis la première arrivée à la Planche des Belles Filles lors de l'édition 2012. Seuls des vainqueurs du Tour de France se sont imposés sur cette ascension particulièrement raide, qui avait révélé Chris Froome alors qu'il n'était « que » le coéquipier du futur Maillot Jaune Bradley Wiggins.



Le tenant du titre est d'ailleurs invaincu dans cette station de Haute-Saône, qu'il n'avait pas atteinte en 2014, son abandon ayant laissé la voie libre à Vincenzo Nibali. L'explication attendue dans la montée finale pourrait mettre aux prises les favoris du Tour, tous ayant plus ou moins déclaré que cette étape était identifiée comme le premier grand rendez-vous.



La démonstration collective de Sky a été suffisamment claire sur les premiers jours pour faire taire les doutes sur la capacité de Chris Froome à tenir son rang. Mais l'intéressé n'a pas fait mystère de son intérêt presque sentimental pour cette étape. Les leaders d'équipes seront nombreux à vouloir en découdre, à commencer par Richie Porte qui ne devra pas reporter trop loin ses manœuvres pour reprendre à ses anciens coéquipiers le temps perdu sur le chrono de Düsseldorf.



Mais la dimension affective sera aussi une source de motivation pour Thibaut Pinot, qui avait terminé 2e lors de la dernière visite du Tour. Le contexte est différent pour le grimpeur de la FDJ, qui a bouclé le Giro d'Italia en 4e position et ne se présente pas comme un candidat au podium cette année. Le retard qu'il a pris dans les premiers jours l'autorisera peut-être à bénéficier d'une certaine liberté pour lancer une offensive à l'approche de la dernière difficulté. A noté que les coureurs s'élanceront de Vittel à 13 h 20 précise.

