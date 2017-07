La 3e étape du Tour en direct : Verviers - Longwy

La troisième étape du Tour marque ce lundi l'entrée en France, convient avant tout aux puncheurs en conclusion lundi des 212,5 kilomètres reliant la ville belge de Verviers à Longwy.

Trois pays (Belgique, Luxembourg, France) sont traversés par la course qui emprunte après une vingtaine de kilomètres le circuit automobile de Spa-Francorchamps. Avant l'entrée en France à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le parcours riche en aspérités passe par Mamer, la localité du champion luxembourgeois Nicolas Frantz qui gagna le Tour de France à deux reprises, en 1927 et 1928.



Quatre côtes précèdent le final de la côte des Religieuses, une montée de 1600 mètres à 5,8 % de pente du côté de la citadelle. Longwy (15.000 habitants), ville fortifiée par Vauban et réputée pour ses émaux, accueille le Tour pour la 6e fois, la première depuis 1982 et la victoire du Belge Daniel Willems.



Un autre Belge, Philippe Gilbert, est en droit de nourrir des ambitions au vu de cette arrivée (tout comme Peter Sagan). D'autant que le Wallon est natif de... Verviers, la ville-départ.



Départ de Verviers à 12h15 (lancé à 12h25), arrivée à Longwy vers 17h21 (prévision à 43 km/h de moyenne).







