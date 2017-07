La 2e étape du Tour en direct

Le premier sprint massif du Tour de France est attendu dimanche à Liège, l'un des hauts lieux du cyclisme, au bout des 203,5 kilomètres de la deuxième étape.

Avant de prendre la direction de la Belgique, la course effectue une boucle à l'est de Düsseldorf, la ville-départ, pour passer dans la vallée de Neander. C'est là que les ossements d'un homme préhistorique, appelé du coup Néandertal, ont été découverts dans une grotte en 1856. Deux côtes figurent sur le parcours, la première (Granfenberg) dès la sortie de Düsseldorf, la seconde (Olne) à l'approche des 20 derniers kilomètres. Mais la course prend soin d'éviter les difficultés qui composent chaque année, en avril, le final de la Doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. L'arrivée est jugée sur le quai des Ardennes, près du confluent de l'Ourthe et de la Meuse, après une longue ligne droite favorable à un sprint groupé (1000 mètres à vue).



La "cité ardente" (198.000 habitants) est ville-étape pour la 11e fois. Habituée du Tour pour l'avoir accueilli dès 1948, la dernière fois en 2012 lors d'un Grand départ, elle va dépasser Bruxelles en tête du classement des villes étrangères le plus souvent visitées par la Grande Boucle.



Départ de Düsseldorf à 12h03 (lancé à 12h30), arrivée à Liège vers 17h14 (prévision à 43 km/h de moyenne).