La 20e étape du Tour en direct : droit au but !

La 20e et avant-dernière étape du Tour de France est un contre-la-montre individuel de 22,5 km à Marseille avec départ et arrivée à l'Orange Vélodrome. Chris Froome, maillot jaune sur le dos, a les cartes en main pour définitivement remporter l'édition 2017 de la Grande Boucle.

Le Tour renoue avec Marseille, quatre ans après sa dernière venue, pour la 20e et avant-dernière étape, un contre-la-montre de 22,5 kilomètres qui visite les sites de la cité phocéenne. Le départ et l'arrivée sont installés dans le stade Vélodrome qui mérite son appellation d'origine le temps d'une journée de course et de travaux importants pour préparer l'événement.



Le parcours longe le littoral, par la corniche, et contourne le Vieux-Port pour faire demi-tour au niveau du nouveau MuCEM (Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée). Il grimpe ensuite, par la montée de la Bonne Mère, jusqu'à Notre-Dame de la Garde, pour redescendre vers la mer et revenir sur le boulevard Michelet.



Hormis la côte de 1200 mètres (à 9,5 % de pente) et la descente, la route est plate et promet une moyenne élevée.



Lors des trois arrivées d'étape du Tour à Marseille au XXIe siècle, la victoire est revenue au Danois Jakob Piil (2003), au Français Cédric Vasseur (2007) et au Britannique Mark Cavendish (2013).