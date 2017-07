La 19e étape du Tour entre Embrun et Salon-de-Provence

Le Tour de France reprend ses droits ce vendredi avec la 19e étape entre Embrun et Salon-de-Provence. Les coureurs auront à parcourir 222, 5 km avec une arrivée sur du plat, idéale pour un sprinteur. Départ à 12 h 30.

Tout est permis. Le Tour 2017 a été particulièrement mouvementé au sein du cercle des sprinteurs, transformé par les départs pour raisons diverses de Sagan, Cavendish, Démare et Kittel.



Les options stratégiques sont donc ouvertes pour tous les spécialistes de la dernière ligne droite encore présents dans le peloton à condition qu'ils aient la volonté et l'énergie pour contrôler la course, sur l'étape la plus longue du Tour ! André Greipel, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff sont encore avec leurs équipes à la recherche de leur premier bouquet de l'année, tandis que Michael Matthews et sa formation Sunweb sont portés par une phénoménale vague de succès qui pourrait aussi bien déferler sur Salon-de-Provence.



Sur un départ animé, la composition d'une échappée volumineuse peut aussi remettre en cause le scénario habituel du regroupement calculé et millimétré en fin de course. Enfin, le terrain ne s'y prête pas de façon évidente, mais une dernière opération de déstabilisation du Maillot Jaune peut toujours se produire. Les AG2R ont parfois le sens de la surprise



