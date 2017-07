La 18e étape du Tour en direct, Briançon - Izoard

C'est aujourd'hui que peut se jouer le Tour de France 2017. Les coureurs s'attaquent à la montagne avec de nombreux cols. Romain Bardet, troisième du général doit tout faire pour attaquer les Sky et son leader Chris Froome. Même destin pour Rigoberto Uran et surtout Fabio Aru qui a perdu pas mal de temps hier à Serre-Chevalier. Début des hostilités à 12 h 55.

Tweets by LeTour





Le col d'Izoard a donné lieu à quelques grandes pages de l'histoire du Tour de France, écrites à la sueur des Fausto Coppi, Louison Bobet ou ensuite Bernard Thévenet.



Ces trois champions de légende avaient mis un point d'honneur à rentrer seul en tête dans la Casse déserte, vêtus du Maillot Jaune, comme pour signifier la fin des débats et leur emprise définitive sur la course.



C'est peut-être l'inspiration qui animera cet après-midi Chris Froome, jusque-là soucieux de préserver au plus juste ses intérêts, mais dont le tempérament conquérant s'est déjà exprimé avec force ces dernières années.



Le Britannique a-t-il les moyens de frapper un grand coup pour asseoir sa domination sur le Tour 2017 ? Les pronostics sont partagés et voilà déjà une incertitude qui peut donner des ailes à ses contradicteurs les plus proches, qui n'ont pas eu à subir de façon décourageante la loi de Froome cette année.



Ainsi, Rigoberto Uran et Romain Bardet, tous deux pointés à 27'', peuvent regarder avec envie cette longue ascension susceptible de devenir le théâtre de leurs exploits, tout comme Fabio Aru bien qu'il ait légèrement reculé dans la hiérarchie hier.



Quoi qu'il en soit, celui qui s'imposera au col d'Izoard, où la ligne d'arrivée du Tour n'a jamais été installée, écrira de toute façon son chapitre en lettres grasses. Maillot Jaune sur les épaules ou pas.



- By Tour de France -