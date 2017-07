La 12e étape du Tour en direct : Pau - Peyragudes

Les coureurs attaquent la montagne ce jeudi avec une étape longue de 214,5 Km entre Pau et Peyragudes. Une course qui pourrait mettre en danger Chris Froome et son maillot jaune. Le départ à été donné à 11h10.

Le sud-ouest a bien réussi à Marcel Kittel, vainqueur des étapes de Bergerac et de Pau pour la suite de son festival du sprint commencé à Liège, Troyes et Nuits-Saint-Georges ! Mais le colosse allemand devrait beaucoup moins goûter le programme du jour qui lui réserve une indigestion d'ascensions majeures, avec le franchissement du col des Ares, du col de Menté, du Port de Balès et du col de Peyresourde, avant l'arrivée à Peyragudes.



Les kilos de muscles qui servent de carburant à Kittel sur le plat seront superflus dans ce décor où les grimpeurs auront la parole. Le dernier kilomètre confronte les coureurs à une montée à 16 % de pente : un mur qui peut servir d'opportunité à ceux qui n'auront pas peur de s'y cogner. Aru, Bardet et Uran, les plus proches contradicteurs de Froome, chercheront peut-être à se créer des occasions bien avant ce final.



Cette première manche pyrénéenne peut aussi donner des idées à Alberto Contador ou Nairo Quintana pour se rappeler au bon souvenir de leurs collègues du peloton.



