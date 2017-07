La 10e étape du Tour en direct : Périgueux - Bergerac

Suite du Tour de France 2017 ce mardi. Après une journée de repos les coureurs de la Grande Boucle s'attaque à l'Aquitaine du côté de Périgeux avec un départ à 13 h 25.

Au surlendemain d'une étape aussi décisive que mouvementée, le changement de décor et de contexte est saisissant. Sauf surprise, les bouleversements au classement général ne sont pas à l'ordre du jour, les redoutables sommets du massif jurassien ayant laissé place aux paisibles rives de la Dordogne, où le maillot à pois n'a aucun risque de quitter les épaules de Warren Barguil.



Terre de rouleurs lors des précédentes visites du Tour avec des victoires de Jacques Anquetil (1961), de Miguel Indurain (1994) ou encore de Tony Martin (2014), la Dordogne se transformera en tremplin pour sprinteurs. Et dans le domaine, le monde des costauds a bien changé depuis Düsseldorf.



Après le champion du monde, Peter Sagan, et le recordman des victoires en activité, Mark Cavendish, c'est Arnaud Démare, le champion de France vainqueur à Vittel, qui a quitté le peloton du Tour, arrivé hors-délai à Chambéry, tout comme Sonny Colbrelli.



Un gros client a disparu pour contrer Marcel Kittel et l'empêcher d'aller battre le record de victoires allemandes qu'il co-détient avec Erik Zabel (12), mais les rivaux n'ont pas abdiqué :



Edvald Boasson Hagen n'a échoué que de 0,0003 seconde à Nuits-Saint-Georges, André Greipel n'a jamais quitté le Tour sans son étape, Michael Matthews a montré son intérêt pour le maillot vert en se dépouillant dans les montagnes jurassiennes pour remporter le sprint intermédiaire, Alexander Kristoff reste discret mais debout Le décor est planté.



