Jour de Colombie

Le 20 juillet, jour de la Fête Nationale de la Colombie, le Tour de France célèbrera la Colombie. Il y a 42 ans, les Colombiens se sont lancés à la conquête des Alpes françaises. Martin Rodriguez, le pionnier ; Lucho Herrera et Fabio Parra ont ouvert un chemin que Nairo Quintana emprunte toujours aujourd'hui.

Avant le début de de la 18e étape entre Briançon et Izoard, plusieurs discours rendront hommage à la Colombie afin de marquer le jour de la fête nationale colombienne et l'équipe colombienne sera présentée sous le drapeau colombien. À Briançon, dans le village départ, exceptionnellement mis aux couleurs de l'Année France-Colombie, seront diffusés des reportages sur la Colombie et sur l'histoire du cyclisme colombien. Un maillot de cycliste géant aux couleurs de l'Année France-Colombie a été installé sur les remparts de Briançon, au dessus de la Porte d'Embrun.



Depuis le début du Tour, deux voitures de l'Année France-Colombie participent à la Caravane du Tour ouvrant le passage de chaque étape.