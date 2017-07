Froome et Aru ne passeront pas leurs vacances ensemble

Est-ce qu'il y a eu mésentente entre Chris Froome et Fabio lors de la 9e étape du Tour de France ? Le Britannique refuse de polémiquer après l'attaque de l'Italien.

Le maillot jaune du Tour de France Christopher Froome a refusé de polémiquer dimanche sur l'attaque de son rival Fabio Aru dans le Mont du Chat alors qu'il avait un souci mécanique, remerciant ses rivaux de ne pas en avoir profité. "Je veux dire merci aux autres coureurs qui étaient là de ne pas avoir attaqué, ils ont attendu que je change de vélo, ça c'est du sport, ça me fait plaisir", a-t-il déclaré après l'étape. Mais alors qu'Aru a en réalité attaqué dans le Mont du Chat à peine Froome avait-il levé la main pour demander l'assistance de son équipe, le coureur de Sky a balayé toute polémique."J'ai pas vu qu'il attaquait, j'ai perdu un peu le guidon, je veux juste dire merci à eux de m'avoir attendu un peu", a-t-il assuré.



Froome a expliqué avoir eu "un problème mécanique. Le dérailleur s'est arrêté, il a fallu que je change de vélo". "Je suis très content d'être toujours en jaune, mais c'était très dur, l'attaque de Romain Bardet. Il y a eu un moment où je pensais qu'il allait arriver devant. On a travaillé beaucoup ensemble (avec les poursuivants de Bardet) et c'est grâce à ça qu'il est rentré dans notre groupe", a souligné le triple vainqueur du Tour, troisième de l'étape et dont le nouveau dauphin s'appelle... Fabio Aru.



