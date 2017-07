Fabio Aru remporte la 5e étape du Tour de France

La 5e étape du tour de France entre Vittel et la Planche des Belles Filles s'est soldé par une victoire finale de Fabio Aru devant Dan Martin au terme d'une étape très spectaculaire.

L'Italien Fabio Aru a remporté la 5e étape du Tour de France devant Dan Martin au terme d'un finish très impressionnant et physique. Cette étape a été une véritable explication entre les favoris de l'édition 2017. Un finish de très très haut niveau pour rejoindre la Planche des Belles Filles. Et à ce petit jeu, c'est le champion d'Italie Aru qui a été plus malin et plus rapide que les coureurs de la formation Sky. Un beau succès pour le cycliste de la team Astana qui rêvait et qui succède donc à son compatriote Vicenzo Nibali, dernier vainqueur à la Planche des Belles Filles il y a trois ans.



Pendant plusieurs kilomètres deux Belges, Philippe Gilbert et Jan Bakelants ont tenu le rythme avant de craquer à 5 km de l'arrivée et de se faire reprendre par le peloton et Fabio Aru qui a réussi à placer une grosse accélération à 2 km 300. Côté maillot jaune, c'est Christopher Froome, 3e de cette 5e étape qui s'empare de la tunique de leader.











Classement de l'étape 5