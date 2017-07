Et de deux pour Michael Matthews

Michael Matthews a remporté la 16e étape de la Grande Boucle ce mardi devant Edvald Boasson Hagen et John Degenkolb.

Quel sprint final lors de l'étape du jour. Au terme de 165 km, c'est l'Australien Michael Matthews qui a devancé John Degenkolb ainsi que Boasson Hagen après la photo-finish. Le premier français, Christophe Laporte termine 5e de l'étape du jour en réalisant une bonne course malgré un manque d'explosivité sur la fin. Mattews passe une belle journée car il n'est plus qu'à 29 points de l'Allemand, Marcel Kittel qui détient le maillot vert de meilleur sprinteur.



Une course très serrée ou de nombreux coureurs ont perdu beaucoup du temps surtout sur les différents cols présents au cours de l'étape. Le grand perdant se nomme Dan Martin et redescend au classement général. Un classement toujours dominé par Christopher Froome avec 18 secondes d'avance sur Fabio Aru et 23 secondes par rapport au premier français, Romain Bardet.











Nouveau classement général, Quintana revient dans le top 10 / New GC, @NairoQuinCo is back in the top 10! #TDF2017 pic.twitter.com/wlRhNcQWnI — Le Tour de France (@LeTour) 18 juillet 2017