Coquard : "Beaucoup de stress au départ de Noirmoutier"

Lors de la présentation du Grand départ du Tour de France 2018 et l'annonce de la première étape entre Noirmoutier et Fontenay-le-Comte, Bryan Coquard, le sprinteur de l'équipe Direct Energie, a parlé de la difficulté que représenterait ce début de course.





TdF 2018 - Coquard : "Beaucoup de stress au... par Omnisport-fr