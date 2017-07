Cocorico, Barguil remporte la 18e étape

Victoire de Warren Barguil au terme de la 18e étape du Tour de France. Le Français s'impose lors d'une superbe étape qui aura tenu toutes ses promesses devant Atapu et Romain Bardet le français. Une étape de très haut niveau parfaitement gérée par Warren Barguil.

Deuxième victoire d'étape pour Warren Barguil sur la Grande Boucle. Le tricolore a résisté aux leaders et a semblé facile sur la fin de course comme il l'a expliqué: "J'ai voulu attaquer et je voulais gagner une place au général.



Je voulais prendre ma revanche sur le Colombien Atapuma. La chance tourne enfin mais je n'ai jamais rien lâché et je ne regrette rien. Je confirme que je ne suis pas un grand champion mais je ne suis pas non plus un cycliste lambda. C'est un réel plaisir de gagner sur cette étape".



Grâce à ce succès, le Français est assuré de ramener le maillot à pois sur les Champs Elysées. Côté leaders, Christopher Froome a été irréprochable et n'a perdu que 4 secondes sur ses poursuivants.



Avec sa troisième place, Romain Bardet est maintenant dauphin du Britannique au classement général. Fabio Aru ainsi que Nairo Quintana continuent à chuter au classement. Tout se jouera samedi lors du contre la montre dans les rues de Marseille. Froome partira favori avec son équipe.