Classements annexes : deux maillots pour Calmejane

Classements annexes du Tour de France après la 8e étape courue samedi entre Dôle et Station des Rousses et remportée par le Français Lilian Calmejane (Direct Energie), qui s'empare des maillot à pois de meilleur grimpeur et blanc du meilleur jeune.

Points (général)

1. Marcel Kittel (GER/QST) 212 pts

2. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 182

3. Michael Matthews (AUS/SUN) 140

4. André Greipel (GER/LOT) 130

5. Alexander Kristoff (NOR/KAT) 113

6. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 73

7. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 66

8. Nacer Bouhanni (FRA/COF) 54

9. Daniel Martin (EIR/QST) 51

10. Fabio Aru (ITA/AST) 45



Montagne (général)

1. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 11 pts

2. Fabio Aru (ITA/AST) 10

3. Daniel Martin (EIR/QST) 8

4. Robert Gesink (NED/LNL) 8

5. Warren Barguil (FRA/SUN) 7

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 6

7. Guillaume Martin (FRA/AJW) 6

8. Jan Bakelants (BEL/ALM) 5

9. Serge Pauwels (BEL/DDT) 5

10. Richie Porte (AUS/BMC) 4



Equipes (général)

1. Sky 86h24:35.

2. BMC à 1:59.

3. AG2R La Mondiale 3:21.

4. Cannondale 3:35.

5. Orica 3:58.

6. Astana 6:00.

7. Bora 6:55.

8. Movistar 7:23.

9. Trek 8:48.

10. Fortuneo 9:45.

11. Lotto 9:56.

12. Accent.jobs 11:17.

13. Bahrain 12:03.

14. Quick Step 12:12.

15. Sunweb 13:50.

16. FDJ 13:57.

17. Direct Energie 14:48.

18. Katusha 14:48.

19. Lampre 16:33.

20. Lotto NL 17:41.

21. Cofidis 20:55.

22. Dimension Data 23:23.



Jeunes (étape)

1. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 4h30:29.

2. Guillaume Martin (FRA/AJW) à 0:50.

3. Michael Valgren (DEN/AST) 0:50.

4. Louis Meintjes (RSA/EAU) 0:50.

5. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0:50.



Jeunes (général)

1. Simon Yates (GBR/ORI) 28h48:34.

2. Pierre Latour (FRA/ALM) à 0:24.

3. Louis Meintjes (RSA/EAU) 0:41.

4. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 0:46.

5. Guillaume Martin (FRA/AJW) 1:44.

6. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 1:47.

7. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 3:41.

8. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 4:59.

9. Jay McCarthy (AUS/BOR) 7:22.

10. Elie Gesbert (FRA/TFO) 8:05.



Combativité (étape)

Lilian Calmejane (FRA/DEN)