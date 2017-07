Classement général du Tour de France

Remportée par le Norvégien Edvald Boasson Hagen, la 19e étape du Tour de France n'a rien apporté de nouveau dans la lutte pour la victoire finale. Chris Froome n'a plus qu'à gérer son effort sur le contre-la-montre de Marseille pour remporter une nouvelle fois la Grande Boucle. Avec plus d'une minute d'avance sur Mikel Landa (4e) et Fabio Aru (5e), Romain Bardet (2e) a un coup à jouer pour terminer sur le podium.

Classement général du Tour de France après la 19e étape, courue vendredi entre Embrun et Salon-de-Provence:



1. Christopher Froome (GBR/Sky) 83h26:55.

2. Romain Bardet (FRA/ALM) à 0:23.

3. Rigoberto Uran (COL/CAN) 0:29.

4. Mikel Landa (ESP/SKY) 1:36.

5. Fabio Aru (ITA/AST) 1:55.

6. Daniel Martin (EIR/QST) 2:56.

7. Simon Yates (GBR/ORI) 4:46.

8. Louis Meintjes (RSA/EAU) 6:52.

9. Warren Barguil (FRA/SUN) 8:22.

10. Alberto Contador (ESP/TRE) 8:34.

11. Damiano Caruso (ITA/BMC) 13:41.

12. Nairo Quintana (COL/MOV) 13:52.

13. Mikel Nieve (ESP/SKY) 23:11.

14. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 23:33.

15. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 31:01.

16. Brice Feillu (FRA/TFO) 35:06.

17. Bauke Mollema (NED/TRE) 36:13.

18. Carlos Betancur (COL/MOV) 36:25.

19. Serge Pauwels (BEL/DDT) 37:31.

20. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 40:49.

21. Tony Gallopin (FRA/LOT) 41:49.

22. Jan Bakelants (BEL/ALM) 48:09.

23. Guillaume Martin (FRA/AJW) 50:53.

24. Roman Kreuziger (CZE/ORI) 57:45.

25. Sylvain Chavanel (FRA/DEN) 1h03:51.

26. Pierre Latour (FRA/ALM) 1h10:34.

27. Romain Hardy (FRA/TFO) 1h10:38.

28. Daniel Navarro (ESP/COF) 1h11:36.

29. Sergio Henao (COL/SKY) 1h13:11.

30. Mathias Frank (SUI/ALM) 1h18:14.

31. Robert Kiserlovski (CRO/KAT) 1h22:00.

32. Amaël Moinard (FRA/BMC) 1h30:00.

33. Nicolas Roche (IRL/BMC) 1h31:16.

34. Thomas Degand (BEL/AJW) 1h31:43.

35. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1h33:17.

36. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 1h33:55.

37. Ben Gastauer (LUX/ALM) 1h36:47.

38. Primoz Roglic (SLO/LNL) 1h39:06.

39. Diego Ulissi (ITA/EAU) 1h43:37.

40. Marco Minnaard (NED/AJW) 1h45:02.

41. Darwin Atapuma (COL/EAU) 1h45:40.

42. Nathan Brown (USA/CAN) 1h54:33.

43. Pierre-Luc Périchon (FRA/TFO) 1h55:01.

44. Jarlinson Pantano (COL/TRE) 1h56:26.

45. Andrey Zeits (KAZ/AST) 1h57:17.

46. Janez Brajkovic (SLO/BAH) 1h57:22.

47. Cyril Gautier (FRA/ALM) 2h00:34.

48. Andrew Talansky (USA/CAN) 2h01:13.

49. Kristijan Ðurasek (CRO/EAU) 2h01:32.

50. Daryl Impey (RSA/ORI) 2h01:45.

51. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2h03:05.

52. Gianluca Brambilla (ITA/QST) 2h04:28.

53. Haimar Zubeldia (ESP/TRE) 2h04:40.

54. Pierre Rolland (FRA/CAN) 2h06:40.

55. Maxime Bouet (FRA/TFO) 2h11:37.

56. Luis Angel Maté (ESP/COF) 2h12:19.

57. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 2h16:44.

58. Michal Kwiatkowski (POL/SKY) 2h17:53.

59. Jens Keukeleire (BEL/ORI) 2h20:04.

60. Jonathan Castroviejo (ESP/MOV) 2h20:07.

61. Simon Geschke (GER/SUN) 2h21:24.

62. Esteban Chaves (COL/ORI) 2h23:29.

63. Michael Valgren (DEN/AST) 2h23:32.

64. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2h24:27.

65. Laurens ten Dam (NED/SUN) 2h26:39.

66. Romain Sicard (FRA/DEN) 2h27:51.

67. Eduardo Sepulveda (ARG/TFO) 2h28:01.

68. Axel Domont (FRA/ALM) 2h33:14.

69. Michael Matthews (AUS/SUN) 2h34:12.

70. Koen de Kort (NED/TRE) 2h35:54.

71. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 2h36:09.

72. Tsgabu Grmay (ETH/BAH) 2h36:25.

73. Michael Schär (SUI/BMC) 2h38:56.

74. Maurits Lammertink (NED/KAT) 2h40:44.

75. Tiago Machado (POR/KAT) 2h41:17.

76. Nicolas Edet (FRA/COF) 2h42:32.

77. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2h45:15.

78. Dylan van Baarle (NED/CAN) 2h45:55.

79. Paul Martens (GER/LNL) 2h46:52.

80. Stefan Kung (SUI/BMC) 2h48:49.

81. Ben Swift (GBR/EAU) 2h50:55.

82. Pawel Poljanski (POL/BOR) 2h51:04.

83. Thomas Voeckler (FRA/DEN) 2h51:39.

84. Danilo Wyss (SUI/BMC) 2h52:05.

85. Simon Clarke (AUS/CAN) 2h52:11.

86. Andrey Amador (CRC/MOV) 2h52:24.

87. Elie Gesbert (FRA/TFO) 2h53:03.

88. Angelo Tulik (FRA/DEN) 2h53:46.

89. Nikias Arndt (GER/SUN) 2h54:32.

90. Damien Howson (AUS/ORI) 2h55:07.

91. Alberto Bettiol (ITA/CAN) 2h55:26.

92. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2h59:01.

93. Bakhtiyar Kozhatayev (KAZ/AST) 3h00:52.

94. Jesus Herrada (ESP/MOV) 3h01:46.

95. Alessandro De Marchi (ITA/BMC) 3h02:41.

96. Nils Politt (GER/KAT) 3h02:51.

97. Marco Marcato (ITA/EAU) 3h03:48.

98. Jay McCarthy (AUS/BOR) 3h03:51.

99. Michael Albasini (SUI/ORI) 3h04:35.

100. Pieter Vanspeybrouck (BEL/AJW) 3h07:11.

101. Tony Martin (GER/KAT) 3h08:05.

102. Zdenek Stybar (CZE/QST) 3h08:07.

103. Daniele Bennati (ITA/MOV) 3h11:00.

104. Perrig Quémeneur (FRA/DEN) 3h11:05.

105. Florian Vachon (FRA/TFO) 3h11:09.

106. Scott Thwaites (GBR/DDT) 3h12:32.

107. Jack Bauer (NZL/QST) 3h14:38.

108. Matteo Bono (ITA/EAU) 3h14:42.

109. Yukiya Arashiro (JPN/BAH) 3h15:17.

110. Jasha Sütterlin (GER/MOV) 3h17:17.

111. Yoann Offredo (FRA/AJW) 3h17:35.

112. Adam Hansen (AUS/LOT) 3h18:39.

113. Patrick Bevin (NZL/CAN) 3h19:46.

114. Vasil Kiryienka (BLR/SKY) 3h20:14.

115. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 3h22:35.

116. Maciej Bodnar (POL/BOR) 3h25:04.

117. Julien Simon (FRA/COF) 3h27:00.

118. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 3h27:09.

119. Javier Moreno (ESP/BAH) 3h27:34.

120. John Degenkolb (GER/TRE) 3h29:21.

121. Andriy Grivko (UKR/AST) 3h30:10.

122. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 3h33:28.

123. Lars Bak (DEN/LOT) 3h34:52.

124. Dion Smith (NZL/AJW) 3h36:03.

125. Laurent Pichon (FRA/TFO) 3h36:44.

126. Adrien Petit (FRA/DEN) 3h37:51.

127. Vegard Laengen (NOR/EAU) 3h38:31.

128. Cyril Lemoine (FRA/COF) 3h41:04.

129. Marcus Burghardt (GER/BOR) 3h41:13.

130. Alexander Kristoff (NOR/KAT) 3h41:14.

131. Mike Teunissen (NED/SUN) 3h41:24.

132. Yohann Gène (FRA/DEN) 3h43:09.

133. Christophe Laporte (FRA/COF) 3h43:59.

134. Frederik Backaert (BEL/AJW) 3h44:12.

135. Jürgen Roelandts (BEL/LOT) 3h44:15.

136. Markel Irizar (ESP/TRE) 3h44:48.

137. Stephen Cummings (GBR/DDT) 3h44:54.

138. Nacer Bouhanni (FRA/COF) 3h47:12.

139. Andrea Pasqualon (ITA/AJW) 3h47:58.

140. Roy Curvers (NED/SUN) 3h48:29.

141. Thomas Boudat (FRA/DEN) 3h49:21.

142. Julien Vermote (BEL/QST) 3h49:41.

143. Rick Zabel (GER/KAT) 3h51:58.

144. Christian Knees (GER/SKY) 3h52:30.

145. Grega Bole (SLO/BAH) 3h52:41.

146. Michael Gogl (AUT/TRE) 3h55:48.

147. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/AJW) 3h56:50.

148. Ramon Sinkeldam (NED/SUN) 3h59:16.

149. André Greipel (GER/LOT) 3h59:44.

150. Mathew Hayman (AUS/ORI) 4h00:10.

151. Reto Hollenstein (SUI/KAT) 4h01:19.

152. Davide Cimolai (ITA/FDJ) 4h02:49.

153. Bernhard Eisel (AUT/DDT) 4h05:11.

154. Fabio Sabatini (ITA/QST) 4h07:41.

155. Marco Haller (AUT/KAT) 4h09:58.

156. Jaco Venter (RSA/DDT) 4h11:50.

157. Dylan Groenewegen (NED/LNL) 4h12:31.

158. Albert Timmer (NED/SUN) 4h12:53.

159. Olivier Le Gac (FRA/FDJ) 4h14:02.

160. Florian Sénéchal (FRA/COF) 4h14:18.

161. Dimitri Claeys (BEL/COF) 4h14:52.

162. Borut Bozic (SLO/BAH) 4h15:09.

163. Taylor Phinney (USA/CAN) 4h17:15.

164. Robert Wagner (GER/LNL) 4h22:00.

165. Rüdiger Selig (GER/BOR) 4h23:42.

166. Tom Leezer (NED/LNL) 4h25:58.

167. Luke Rowe (GBR/SKY) 4h33:04.