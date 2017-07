Cavendish met un terme à son tour

Mark Cavendish n'ira pas plus loin dans ce tour de France 2017. Le britannique a abandonné suite à la décision du médecin et un accrochage très serré avec Peter Sagan. C'est donc la fin pour le sprinteur de l'équipe Dimension data. Peter Sagan a été exclu suite à ce mauvais geste.

Mark Cavendish a été victime du très mauvais geste du champion du monde Peter Sagan. En effet, c'est dans les derniers mètres de la 4e étape que le Slovaque est venu écarté violemment le Britannique du bras et l'a fait chutter à près de 35 km. Le leader de l'équipe Dimension data a donc été contraint à l'abandon dans le Tour de France en raison d'une fracture de l'épaule droite.



Sa team a a confirmé tard mardi soir le forfait de son leader, le coureur en activité qui compte le plus grand nombre de succès d'étape avec 30 victoires. Après les premiers examens, "Cav" s'était dit "pas très optimiste" sur ses chances de continuer la course au-delà de la quatrième étape: "En termes de douleur, je me suis déjà blessé deux fois à l'épaule auparavant et cela est

plus douloureux maintenant que cela l'avait été"



Le médecin de son équipe Dimension Data avait précisé que les premières radios ne révélaient "ni dislocation ni fracture". Mais Cavendish s'est dirigé ensuite à l'hôpital pour passer d'autres examens qui ont permis de conclure à une fracture et donc un abandon sur le Tour de France 2017.