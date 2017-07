Boasson Hagen victorieux de la 19e étape

Victoire d'Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) ce vendredi sur les routes du Tour de France. Le Norvégien s'impose devant l'Allemand Nikias Arndt et Jens Keukeleire, le cycliste belge.

Une longue échappée est allée au bout de cette étape. Le champion de Norvège Edvald Boasson Hagen s'en est extirpé et a été intouchable lors de la 19e étape de la Grande Boucle entre Embrun et Salon-de-Provence. Le champion de Norvège a attaqué ses poursuivants à 3 km de la fin sans jamais être repris. Il remporte là sa première étape dans cette édition 2017, la 3e de sa carrière. Le champion de Norvège apporte ainsi le premier succès à l'équipe Dimension data. Coéquipier de Marc Cavendish, il devance Nikias Arndt et Jens Keukeleire. Côté français, Sylvain Chavanel et le jeune coureur Elie Gesbert terminent respectivement 6 et 7e.



Pour le maillot jaune, pas de surprise avec Chris Froome qui reste en tête devant Romain Bardet et Rigoberto Uran. La victoire finale se disputera demain à Marseille. Départ de l'Orange Vélodrome. Le peloton est arrivé près de 10 minutes après le groupe de tête.





64e victoire de pour @EBhagen et 3e victoire sur le Tour ! / 64th victory of his life and his 3rd on the Tour! #TDF2017 pic.twitter.com/9JgwGY43TJ — Le Tour de France (@LeTour) 21 juillet 2017