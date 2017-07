Audiences au sommet à Serre-Chevalier

Mercredi 19 juillet, la 17ème étape du Tour de France entre La Mure et Serre-Chevalier a permis à France 2 et France 3 de réaliser d'excellentes performances, d'être en tête des audiences durant toute l'après-midi avec des records en part d'audience.



La première partie de l'étape a fédéré sur France 3 en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs pour 30,2 % de PdA. Il s'agit de la meilleure part d'audience pour les retransmissions du Tour de France sur France 3 depuis le 14 juillet 2013.



Ce sont ensuite en moyenne 5,1 millions de téléspectateurs pour 51,2% de PdA qui ont suivi la dernière partie de cette 17e étape sur France 2, avec un pic à 6,6 millions de téléspectateurs au moment de l'arrivée. Il s'agit de la meilleure part d'audience pour le Tour de France sur France 2 depuis le 18 juillet 2013.



Pour les émissions consacrées au Tour, Vélo Club sur France 2, qui accueillait hier le Président de la République, Emmanuel Macron, a été suivi par 2,5 millions de téléspectateurs pour 24,6% de PdA. Il s'agit du meilleur score de l'émission en audience et en part d'audience depuis le début du Tour 2017.



Le Journal du Tour sur France 3 a quant à lui fédéré hier en moyenne 1,9 million de téléspectateurs pour 10,5% de PdA.