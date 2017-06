Armstrong insulte les organisateurs

L'Allemand Jan Ullrich n'a pas été invité par les organisateurs au grand départ du Tour de France à Dusselorf, vingt ans après sa victoire dans la Grande boucle en 1997, victoire entachée par la suite par des aveux de dopage. Cette décision n'a pas été du goût de Lance Armstrong, lui-même déchu de sept victoires, et qui a insulté les organisateurs sur Twitter. "Dérouler le tapis rouge à des gars comme Virenque et beaucoup d'autres et ne pas inviter Jan? Pff, Fuck ASO!", a écrit Armstrong sur son compte Twitter.