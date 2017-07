La Course by le Tour de France : Annemiek van Vleuten remporte le col de l’Izoard

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) a remporté jeudi la première étape de la Course by le Tour de France 2017 entre Briançon et le col de l’Izoard. Rendez-vous samedi à Marseille pour le contre-la-montre.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, de l'équipe Orica-Scott, s'est imposée sur la première étape de la Course by le Tour de France 2017 entre Briançon et le col de l'Izoard. Elle a bouclé les 67,5 km en 2 heures 7 minutes et 18 secondes, devançant de 43 secondes la Britannique Elizabeth « Lizzy » Deignan (Boels-Dolmans). Cette dernière, qui a fait la course en tête pendant une bonne partie de l'étape, s'est vue remettre le Prix Antargaz de la combativité par la boxeuse Sarah Ourahmoune. L'Italienne Elisa Longo Borghini complète le podium (+ 1''23).



L'Australienne Shara Gillow, de l'équipe française FDJ – Nouvelle Aquitaine – Futuroscope termine à une belle 5ème place.



Les coureuses cyclistes ayant terminé dans le top 20 au sommet de l'Izoard sont qualifiées pour la deuxième étape de cette édition 2017 de la Course by le Tour : un contre-la-montre à Marseille en ouverture de la 20ème étape du Tour de France samedi 22 juillet.