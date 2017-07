16e étape du Tour en direct, le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère

Début de la 16e étape du Tour de France 2017 ce mardi avec une course longue de 165 km entre Le-Puy-en-Velay et Romans-sur-Isère. Après un jour de repos, les coureurs s'engagent sur la dernière semaine de compétition. Chris Froome toujours maillot jaune. Début de la course à 13 H 40.

La troisième semaine du Tour de France, c'est une autre dimension de la course cycliste. Les stratégies se précisent au sein de chaque équipe en fonction de l'état d'avancement des différents projets, la hiérarchie est déjà dessinée à gros traits, désignant les grands perdants et les soldats encore appeler à manier les armes.



Et surtout, les organismes sont atteints. De façon variable, certes, mais les milliers de kilomètres avalés depuis Düsseldorf laissent des traces. C'est peut-être le gars de Marcel Kittel, qui s'est montré intraitable sur les étapes de plaine jusque-là, mais qui promenait un visage aussi vert que son maillot en se présentant à l'arrivée des deux étapes de montagne pyrénéenne puis au Puy-en-Velay.



Les efforts n'auront pas nécessairement émoussé la pointe de vitesse du colosse allemand, mais son équipe qui compte par ailleurs Dan Martin dans le Top 5 du classement général n'aura peut-être plus la même énergie à son sprinteur.



Les suppositions hasardeuses de ce type pourront, si besoin est, donner de l'espoir à toutes les victimes de la domination absolue de Kittel. Les Greipel, Kristoff, Bouhanni, Boasson Hagen ou Colbrelli peuvent tabler sur un changement de contexte, tandis que Michael Matthews, vainqueur à Rodez, peut encore espérer poursuivre son entreprise de rapprochement au classement par points.



L'Australien surfe sur une vague positive et en cas de faux-pas de Kittel, le match pourrait prendre une autre tournure. La ligne d'arrivée de Romans-sur-Isère, tracée pour la première fois sur le Tour de France, s'offre à un épisode de ce type.



Les villes voisines de la vallée du Rhône ont en tout cas le plus souvent accueilli des sprints massifs n'en déplaise à l'enfant du pays, le grimpeur Pierre Latour, prié d'attendre une journée supplémentaire avant de trouver un terrain à sa mesure.



- By Le Tour de France -