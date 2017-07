12e étape : Bravo Romain Bardet

Romain Bardet a remporté la 12e étape de la Grande Boucle. Une course très dure et disputée en partie dans la montagne. Le Français a montré qu'il était le patron sur un finish avec Fabio Aru, le champion d'Italie.

Magnifique victoire du tricolore Romain Bardet sur la 12e étape du Tour de France. Une étape entre Pau et Peyregudes remportée par le Français devant Rigoberto Uran et Fabio Aru. Après 214 km, c'est finalement au sprint que s'est joué le finish de la course.



Un finish serré avec le Français qui est passé devant le champion d'Italie Fabio Aru et le Colombien, Rigoberto Uran. Bardet a réussi à rester dans la roue du champion d'Italie avant de venir le devancer à quelques mètres de la ligne. Côté maillot jaune, c'est Fabio Aru qui succède à Chris Froome qui s'est fait lâcher par les trois leaders du jour en fin de course.



Au niveau du prix de la combativité, c'est l'anglais Stephen Cummings qui obtient la place, lui qui a fait une grande partie de la course en tête. Une étape pleine de surprises. A noté qu'Alberto Contador et Nairo Quintana n'ont pas tenu le choc et termine à plus d'une minute du vainqueur.