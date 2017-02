C'est le championnat d'Allemagne !

Un Allemand peut en cacher un autre. L'Allemand John Degenkolb (Trek) a remporté au sprint la 3e étape du Tour de Dubaï. Degenkolb a devancé sur la ligne le Sud-Africain Reinhard Janse Van Rensburg (Dimension Data) et l'Italien Sonny Cobrelli (Bahrain-Merida). Les deux premières étapes avaient été remportées par un autre allemand, Marcel Kittel (Quick Step). Ce dernier conserve le maillot bleu de leader après la plus longue des 5 étapes (200 km) courue entre Dubaï et la localité d'Al Aqah, dans l'émirat de Foujeirah, sur la mer d'Oman. Au général, Kittel devance le Néerlandais Dylan Groenewegen (Lotto NL) de 8 secondes et Degenkolb de 10 secondes.