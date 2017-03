Valverde remporte le Tour de Catalogne

L'Espagnol Alejandro Valverde a célébré le 2e Tour de Catalogne de sa carrière en gagnant la 7e et dernière étape courue dimanche à Barcelone (138,7 km), conclusion d'une semaine parfaite pour lui.

Le coureur de Movistar s'était déjà imposé mercredi à La Molina (3e étape) puis vendredi au sommet de Lo Port (5e étape), où il avait endossé le maillot blanc de leader. Sur la colline de Montjuïc, Alejandro Valverde a battu au sprint le Colombien Jarlinson Pantano (Trek) et le Français Arthur Vichot (FDJ). A 36 ans, le Murcien est l'un des hommes en forme du début de saison.



Valverde devance sur le podium final deux compatriotes, Alberto Contador (Trek) à 1 min 03 sec, et Marc Soler (Movistar) à 1 min 16 sec. A plus de trois minutes du vainqueur, le Français Romain Bardet (AG2R) a fini 10e. Longtemps dans le coup dans le général, le Britannique Chris Froome (Sky) a payé son étape ratée de samedi, à l'issue de laquelle il avait perdu plus de 26 minutes, pour conclure à la 30e place.