Hermans signe le plus beau succès de sa carrière

A 30 ans, le Belge Ben Hermans remporte le plus beau succès de sa carrière, le sixième seulement, en remportant le Tour d'Oman devant le Portugais Rui Costa et l'Italien Fabio Aru.

Jusqu'ici, le principal fait d'armes de Ben Hermans était un succès à la Flèche

brabançonne en 2015. Peu habitué des podiums, le Belge avait ces dernières saisons plutôt un rôle de lieutenant, au service principalement de son compatriote Philippe Gilbert. Mais l'ancien champion du monde ayant quitté la formation BMC cet hiver (pour rejoindre Quick Step Floors), Hermans assure avoir "reçu de nouvelles responsabilités et davantage de liberté". "L'objectif sera maintenant de confirmer sur les Ardennaises", a-t-il ajouté.



La dernière étape est revenue au Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur pour la troisième fois cette semaine, qui a dominé au sprint le Roumain Eduard Grosu et l'Italien Sacha Modolo. Déjà vainqueur de la première et de la quatrième étape, le sprinter de la formation Katusha a triplé la mise au bord de la Mer d'Oman au terme d'un sprint qu'il a qualifié "de très compliqué" en raison du fort vent de face. Avant cela, ses équipiers avaient dû s'employer pour aller chercher l'attaquant du jour, le Belge Iljo Keisse, rescapé d'une échappée de trois hommes partis dès le premier kilomètre. Keisse n'a été rejoint que sous la flamme rouge avant d'assister impuissant au succès de Kristoff, dont la tâche a toutefois été facilitée par l'absence d'autres sprinters de renom cette semaine à Oman.