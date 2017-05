Vicenzo Nibali remporte la 16e étape du Giro

Victoire de l'Italien Vicenzo Nibali lors de la 16e étape du Giro 2017 entre Roveta et Bormio (227 km). Derrière Nibali on retrouve Mikel Landa et Nairo Quintana. Malgré des problèmes gastriques, Tom Dumoulin conserve son maillot rose de leader. Première victoire italienne dans ce centenaire du Giro.

À l'issue d'une étape reine mémorable, Vincenzo Niabli s'impose à Bormio et enlève la 1re victoire italienne de ce #Giro100. 👏 #lequipeGIRO pic.twitter.com/cR9m7R0YDi — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 23 mai 2017













