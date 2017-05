Pinot tente des résister à Quintana

Nairo Quintana (Movistar) a lâché Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot dans l'ascension finale pour s'imposer en solitaire au sommet du "Blockhaus", lieu d'arrivée de la 9e étape du Tour d'Italie.

Cette première explication entre les hommes forts du Giro 2017 a tourné à l'avantage de Nairo Quintana. Le colombien endosse au passage le maillot rose, porté jusque là par Bob Jungels (Quick Step).



Après avoir repris l'échappée à 23 km de l'arrivée sous l'impulsion des Movistar, le peloton s'est disloqué kilomètre après kilomètre dans les pentes de la montée longue de 9 kilomètres à 4,7% de moyenne. Geraint Thomas et Adam Yates éliminés sur chute à cause d'une moto de police, Landa, Zakarin et le maillot rose Bob Jungels distancés, Nibali, Thibaut Pinot et Quintana se sont vite retrouvés à trois devant. Le Colombien a placé la première banderille à 7 km de la flamme rouge, mais ses deux concurrents ont réussi le suivre. Le grimpeur de la Movistar a dû relancer à deux reprises pour lâcher le Français de la FDJ et le tenant du titre. Fort d'une avance d'une trentaine de secondes, Quintana a réussi à conserver son avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Derrière, Thibaut Pinot a limité les dégâts, au contraire d'un Vincenzo Nibali en grande difficulté dans les derniers hectomètres, dépassé par le retour de Tom Dumoulin (Sunweb) et Bauke Mollema (Trek Segafredo).



Quintana s'est finalement imposé avec 24 secondes d'avance sur Pinot et Dumoulin, qui prennent également la deuxième et la troisième place au général. Nibali s'est repris sur la fin, concédant finalement près d'une minute sur le vainqueur du jour.